Pro und Contra Spezial: Putin auf dem Vormarsch – Wie weit wird er gehen?

PULS 4Staffel 4Folge 8vom 27.02.2022
56 Min.Folge vom 27.02.2022

Russlands Präsident hat das Unvorstellbare getan und ist großflächig in die gesamte Ukraine einmarschiert. Wie lange wird dieser Krieg dauern und wie viele Opfer wird er fordern? Wie weit wird der russische Präsident in seinem Streben nach Macht noch gehen? Und was kann und soll Europa dagegen tun? Bei Florian Danner diskutieren: - Ellina Sauerschnig, Juristin aus der Ukraine, ihr Vater und ihr Bruder leben in Kiew - Susanne Scholl, ehem. Moskau-Korrespondentin - Robert Treichler, Leiter Außenpolitik, profil - Raimund Löw, ehem. Korrespondent u.a. in Brüssel, Peking, Washington, Moskau - Philipp Eder, Brigadier und Leiter der Abteilung Militärstrategie beim Bundesheer

