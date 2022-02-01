Pro und Contra: Geheime Nebenabsprachen - Neuer Stil oder politischer Alltag?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 4: Pro und Contra: Geheime Nebenabsprachen - Neuer Stil oder politischer Alltag?
52 Min.Folge vom 01.02.2022
Ein Geheimpapier von ÖVP und Grünen macht Schlagzeilen. Wie weit muss Transparenz im Politgeschäft gehen? Bei Pro und Contra diskutieren die früheren Spitzenpolitiker:innen Heide Schmidt (Liberales Forum), Ferdinand Lacina (SPÖ), Andreas Khol (ÖVP) und Reinhart Waneck (FPÖ) sowie die Klubobfrau der Grünen im Burgenland Regina Petrik.
