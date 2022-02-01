Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Geheime Nebenabsprachen - Neuer Stil oder politischer Alltag?

PULS 4Staffel 4Folge 4vom 01.02.2022
52 Min.Folge vom 01.02.2022

Ein Geheimpapier von ÖVP und Grünen macht Schlagzeilen. Wie weit muss Transparenz im Politgeschäft gehen? Bei Pro und Contra diskutieren die früheren Spitzenpolitiker:innen Heide Schmidt (Liberales Forum), Ferdinand Lacina (SPÖ), Andreas Khol (ÖVP) und Reinhart Waneck (FPÖ) sowie die Klubobfrau der Grünen im Burgenland Regina Petrik.

