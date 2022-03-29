Pro und Contra: Korrupte Politik - Kleiner Freundschaftsdienst oder knallhartes Geschäft?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 12: Pro und Contra: Korrupte Politik - Kleiner Freundschaftsdienst oder knallhartes Geschäft?
51 Min.
Neue Chats weisen erneut auf eine mögliche Einflussnahme von Politik und Wirtschaft auf die Justiz hin. Wie kann man diese Versuche unterbinden? Und was haben russische Oligarchen mit der Sache zu tun? Bei Pro und Contra diskutieren alle fünf Fraktionsführer:innen des aktuellen U-Ausschusses.
