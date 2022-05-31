Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Österreichische Staatsbürgerschaft – Lohn oder Motivation?

PULS 4Staffel 4Folge 21vom 31.05.2022
52 Min.Folge vom 31.05.2022

In keinem anderen EU-Staat ist die Einbürgerung so schwierig wie in Österreich. Während Prominente rasch einen Pass bekommen, bleibt er 250.000 anderen hier Geborenen verwehrt. Ob das so bleiben muss, diskutiert diese Woche eine spannende Runde u.a. mit Cornelius Obonya, Andreas Khol und Nurten Yilmaz und Olga Kosanovic bei Pro und Contra.

