Pro und Contra: Österreichische Staatsbürgerschaft – Lohn oder Motivation?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 21: Pro und Contra: Österreichische Staatsbürgerschaft – Lohn oder Motivation?
52 Min.Folge vom 31.05.2022
In keinem anderen EU-Staat ist die Einbürgerung so schwierig wie in Österreich. Während Prominente rasch einen Pass bekommen, bleibt er 250.000 anderen hier Geborenen verwehrt. Ob das so bleiben muss, diskutiert diese Woche eine spannende Runde u.a. mit Cornelius Obonya, Andreas Khol und Nurten Yilmaz und Olga Kosanovic bei Pro und Contra.
Pro und Contra
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4