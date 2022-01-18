Pro und Contra: Rettet uns die Impfpflicht vor der Durchseuchung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 2: Pro und Contra: Rettet uns die Impfpflicht vor der Durchseuchung?
52 Min.Folge vom 18.01.2022
Der Entwurf für das Impfpflichtgesetz liegt vor. Doch kann die Ausbreitung der Omikron-Variante damit aufgehalten werden? In Pro und Contra diskutieren Volksanwalt Walter Rosenkranz (FPÖ), Virologin Dorothee von Laer und die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz.
