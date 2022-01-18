Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Rettet uns die Impfpflicht vor der Durchseuchung?

PULS 4Staffel 4Folge 2vom 18.01.2022
52 Min.Folge vom 18.01.2022

Der Entwurf für das Impfpflichtgesetz liegt vor. Doch kann die Ausbreitung der Omikron-Variante damit aufgehalten werden? In Pro und Contra diskutieren Volksanwalt Walter Rosenkranz (FPÖ), Virologin Dorothee von Laer und die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz.

