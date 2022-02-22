Pro und Contra: Kräftemessen um die Ukraine – Ist der Frieden in Europa bedroht?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 7: Pro und Contra: Kräftemessen um die Ukraine – Ist der Frieden in Europa bedroht?
72 Min.Folge vom 22.02.2022
Der Kalte Krieg ist zurück. Die Kämpfe in der Ostukraine nehmen zu, Russland und die USA bringen Militär in Stellung. Alle sind die besorgt, auch die EU bereitet sich auf einen Krieg in Europa vor. Was kann Diplomatie hier noch ausrichten? Bei Pro und Contra diskutieren die Nationalratsabgeordneten Reinhold Lopatka (ÖVP), Robert Laimer (SPÖ), Axel Kassegger (FPÖ), Helmut Brandstätter (NEOS), Ewa Ernst-Dziedzic (Die Grünen) und die Wien-Korrespondentin und Osteuropa-Expertin der Süddeutschen Zeitung Cathrin Kahlweit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4