Pro und Contra: Kräftemessen um die Ukraine – Ist der Frieden in Europa bedroht?

PULS 4Staffel 4Folge 7vom 22.02.2022
Pro und Contra: Kräftemessen um die Ukraine – Ist der Frieden in Europa bedroht?

72 Min.Folge vom 22.02.2022

Der Kalte Krieg ist zurück. Die Kämpfe in der Ostukraine nehmen zu, Russland und die USA bringen Militär in Stellung. Alle sind die besorgt, auch die EU bereitet sich auf einen Krieg in Europa vor. Was kann Diplomatie hier noch ausrichten? Bei Pro und Contra diskutieren die Nationalratsabgeordneten Reinhold Lopatka (ÖVP), Robert Laimer (SPÖ), Axel Kassegger (FPÖ), Helmut Brandstätter (NEOS), Ewa Ernst-Dziedzic (Die Grünen) und die Wien-Korrespondentin und Osteuropa-Expertin der Süddeutschen Zeitung Cathrin Kahlweit.

