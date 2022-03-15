Pro und Contra Klima-Spezial: Preise am Höchststand - Wird das Leben zum Luxus?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 10: Pro und Contra Klima-Spezial: Preise am Höchststand - Wird das Leben zum Luxus?
52 Min.Folge vom 15.03.2022
Österreich ist abhängig von russischem Öl und Gas. Auch Lebensmittel bringen alle Einkommensschichten unter Druck, Arme werden noch ärmer. Wie können wir gegensteuern? Bei einem Pro und Contra Klima-Spezial diskutieren bei Corinna Milborn Autorin und Armutsaktivistin Daniela Brodesser, der Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreichs Thomas Salzer, die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, Ex-Arbeitsminister und SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger und FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4