Pro und Contra Klima-Spezial: Preise am Höchststand - Wird das Leben zum Luxus?

PULS 4Staffel 4Folge 10vom 15.03.2022
52 Min.Folge vom 15.03.2022

Österreich ist abhängig von russischem Öl und Gas. Auch Lebensmittel bringen alle Einkommensschichten unter Druck, Arme werden noch ärmer. Wie können wir gegensteuern? Bei einem Pro und Contra Klima-Spezial diskutieren bei Corinna Milborn Autorin und Armutsaktivistin Daniela Brodesser, der Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreichs Thomas Salzer, die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, Ex-Arbeitsminister und SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger und FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker.

