Pro und Contra: Österreichs Mission im Ukraine-Krieg – Neutraler Vermittler oder parteiischer Unterhändler?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 14: Pro und Contra: Österreichs Mission im Ukraine-Krieg – Neutraler Vermittler oder parteiischer Unterhändler?
Der Besuch des österreichischen Bundeskanzlers beim russischen Präsidenten erregt die Gemüter. Ist das Treffen Canossagang oder Strategie? Doch kann das angesichts von Österreichs klarem Bekenntnis zu den EU-Sanktionen und gegen den Ukraine-Krieg funktionieren? Was kann Nehammer wirklich erreichen? Darüber diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl Werner Fasslabend, Präsident des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES) und früherer ÖVP-Verteidigungsminister, Muna Duzdar, Rechtsanwältin und ehemalige SPÖ-Staatssekretärin, Helmut Brandstätter, Nationalratsabgeordneter und Außenpolitiksprecher der NEOS, Anna Pattermann, Sprecherin von Unlimited Democracy und Ralph Janik, Jurist und Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht
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