Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Österreichs Mission im Ukraine-Krieg – Neutraler Vermittler oder parteiischer Unterhändler?

PULS 4Staffel 4Folge 14vom 12.04.2022
Pro und Contra: Österreichs Mission im Ukraine-Krieg – Neutraler Vermittler oder parteiischer Unterhändler?

Pro und Contra: Österreichs Mission im Ukraine-Krieg – Neutraler Vermittler oder parteiischer Unterhändler?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 14: Pro und Contra: Österreichs Mission im Ukraine-Krieg – Neutraler Vermittler oder parteiischer Unterhändler?

52 Min.Folge vom 12.04.2022

Der Besuch des österreichischen Bundeskanzlers beim russischen Präsidenten erregt die Gemüter. Ist das Treffen Canossagang oder Strategie? Doch kann das angesichts von Österreichs klarem Bekenntnis zu den EU-Sanktionen und gegen den Ukraine-Krieg funktionieren? Was kann Nehammer wirklich erreichen? Darüber diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl Werner Fasslabend, Präsident des Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES) und früherer ÖVP-Verteidigungsminister, Muna Duzdar, Rechtsanwältin und ehemalige SPÖ-Staatssekretärin, Helmut Brandstätter, Nationalratsabgeordneter und Außenpolitiksprecher der NEOS, Anna Pattermann, Sprecherin von Unlimited Democracy und Ralph Janik, Jurist und Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen