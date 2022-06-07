Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Ungarischer Alleingang - Nationale Interessen vor EU-Solidarität?

PULS 4Staffel 4Folge 22vom 07.06.2022
51 Min.Folge vom 07.06.2022

Während das Leben in Österreich immer teurer wird, setzt Ungarn auf einen nationalen Spritpreisdeckel. Die EU spricht nicht mehr nur mit einer Stimme und die Rufe nach nationalen Regelungen werden immer lauter. Ist dies das Ende der EU-Maßnahmen? Das diskutiert bei Pro und Contra eine spannende Runde mit dem ungarischen Botschafter, Andor Nagy, Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und den Politikern Michel Reimon (Die Grünen), Christian Hafenecker (FPÖ) und Andreas Schieder (SPÖ).

