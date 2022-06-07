Pro und Contra: Ungarischer Alleingang - Nationale Interessen vor EU-Solidarität?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 22: Pro und Contra: Ungarischer Alleingang - Nationale Interessen vor EU-Solidarität?
51 Min.Folge vom 07.06.2022
Während das Leben in Österreich immer teurer wird, setzt Ungarn auf einen nationalen Spritpreisdeckel. Die EU spricht nicht mehr nur mit einer Stimme und die Rufe nach nationalen Regelungen werden immer lauter. Ist dies das Ende der EU-Maßnahmen? Das diskutiert bei Pro und Contra eine spannende Runde mit dem ungarischen Botschafter, Andor Nagy, Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und den Politikern Michel Reimon (Die Grünen), Christian Hafenecker (FPÖ) und Andreas Schieder (SPÖ).
