Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Kriegsverbrechen in der Ukraine – Wie hart muss der Westen reagieren?

PULS 4Staffel 4Folge 13vom 05.04.2022
Pro und Contra: Kriegsverbrechen in der Ukraine – Wie hart muss der Westen reagieren?

Pro und Contra: Kriegsverbrechen in der Ukraine – Wie hart muss der Westen reagieren?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 13: Pro und Contra: Kriegsverbrechen in der Ukraine – Wie hart muss der Westen reagieren?

58 Min.Folge vom 05.04.2022

Das Massaker in Butscha schockiert die Welt. Doch welche Art von Sanktionen gegen Wladimir Putin sind gefordert und wie sehr ist Österreich bereit, mitzuziehen? Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" Karl Habsburg-Lothringen, internationaler Medienunternehmer und Präsident der Paneuropabewegung Österreich, Ewa Ernst-Dziedzic, Grüne-Sprecherin für Außenpolitik und Menschenrechte und Nationalratsabgeordnete, Wolfgang Petritsch, Präsident Österreichisches Institut für Internationale Politik, Schriftsteller Franzobel, Ursula Stenzel, Außenpolitikkommentatorin sowie Vasyl Khymynets, ukrainischer Botschafter in Wien.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen