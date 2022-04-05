Pro und Contra: Kriegsverbrechen in der Ukraine – Wie hart muss der Westen reagieren?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 13: Pro und Contra: Kriegsverbrechen in der Ukraine – Wie hart muss der Westen reagieren?
58 Min.Folge vom 05.04.2022
Das Massaker in Butscha schockiert die Welt. Doch welche Art von Sanktionen gegen Wladimir Putin sind gefordert und wie sehr ist Österreich bereit, mitzuziehen? Darüber diskutieren bei "Pro und Contra" Karl Habsburg-Lothringen, internationaler Medienunternehmer und Präsident der Paneuropabewegung Österreich, Ewa Ernst-Dziedzic, Grüne-Sprecherin für Außenpolitik und Menschenrechte und Nationalratsabgeordnete, Wolfgang Petritsch, Präsident Österreichisches Institut für Internationale Politik, Schriftsteller Franzobel, Ursula Stenzel, Außenpolitikkommentatorin sowie Vasyl Khymynets, ukrainischer Botschafter in Wien.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4