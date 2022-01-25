Pro und Contra: Durchseuchung oder Durchimpfung – Wie zerrissen ist Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 3: Pro und Contra: Durchseuchung oder Durchimpfung – Wie zerrissen ist Österreich?
Folge vom 25.01.2022
War die Einführung der Impfpflicht alternativlos? Wie geht die Gesellschaft mit Impfverweigerer:innen um? Muss jede:r an Corona erkranken? Und wie kann das Land wieder geeint werden? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Susanne Scholl, Schriftstellerin und Journalistin, Marco Pogo, Arzt und Musiker, Vorsitzender Bierpartei Österreich, Werner Herbert, FPÖ-Politiker und Vorsitzender der freiheitlichen Gewerkschaftsfraktion AUF, Anselm Fleischmann, Sprecher der "Grünen gegen Impfpflicht und 2G" und Daniel Landau, Mitinitiator von #YesWeCare
