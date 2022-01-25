Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Durchseuchung oder Durchimpfung – Wie zerrissen ist Österreich?

PULS 4Staffel 4Folge 3vom 25.01.2022
52 Min.Folge vom 25.01.2022

War die Einführung der Impfpflicht alternativlos? Wie geht die Gesellschaft mit Impfverweigerer:innen um? Muss jede:r an Corona erkranken? Und wie kann das Land wieder geeint werden? Darüber diskutieren bei Gundula Geiginger Susanne Scholl, Schriftstellerin und Journalistin, Marco Pogo, Arzt und Musiker, Vorsitzender Bierpartei Österreich, Werner Herbert, FPÖ-Politiker und Vorsitzender der freiheitlichen Gewerkschaftsfraktion AUF, Anselm Fleischmann, Sprecher der "Grünen gegen Impfpflicht und 2G" und Daniel Landau, Mitinitiator von #YesWeCare

