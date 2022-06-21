Pro und Contra: Kohle, Flüssiggas oder Windrad – Was kommt, wenn Putin den Gashahn zudreht?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 24: Pro und Contra: Kohle, Flüssiggas oder Windrad – Was kommt, wenn Putin den Gashahn zudreht?
51 Min.Folge vom 21.06.2022
Seit bald einer Woche fließt weniger Gas über die Nordstream-Pipeline nach Österreich und in andere EU-Staaten. Deutschlands Regierung ist alarmiert und setzt auf Energiesparen und Kohlekraftwerke. Österreich will nachziehen. Doch reicht das? Bei Pro und Contra diskutieren der grüne Klimasprecher Lukas Hammer, der niederösterreichische Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Greenpeace-Expertin Jasmin Duregger, Matthias Krenn, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich, und Wolfgang Anzengruber, Vertreter CEOs for Future.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4