Pro und Contra: Teuerungswelle in Österreich - Welchen Kurs müssen wir einschlagen?

PULS 4Staffel 4Folge 16vom 26.04.2022
Pro und Contra: Teuerungswelle in Österreich - Welchen Kurs müssen wir einschlagen?

56 Min.Folge vom 26.04.2022

Die Inflation klettert immer höher und verteuert Energie, Lebensmittel und Rohstoffe. Wer oder was kann diese Preisspirale stoppen? Darüber diskutieren bei Corinna Milborn Markus Koza, Sprecher für Arbeit und Soziales der Grünen, Markus Marterbauer, Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft der Arbeiterkammer Wien, Veronika Bohrn Mena, Gründerin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung COMÚN, Veit Schmid-Schmidsfelden, Spartenobmann der Metalltechnischen Industrie der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Hanno Lorenz, Stellvertretender Direktor der Agenda Austria.

