Pro und Contra: Ermittlungen gegen die ÖVP – Braucht Österreich jetzt Neuwahlen?

PULS 4Staffel 4Folge 39vom 02.11.2022
53 Min.Folge vom 02.11.2022

Korruptionsvorwürfe, gegenseitige Anschuldigungen und Untersuchungen halten die ÖVP fest im Griff. Müssen die Karten jetzt neu gemischt werden oder braucht das Land Stabilität mehr denn je? Pro und Contra Spezial verlegt die hitzige Debatte mit Christian Stocker (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ), Meri Disoski (Die Grünen), Dagmar Belakowitsch (FPÖ) und Nikolaus Scherak (NEOS) vom Nationalrat ins TV-Studio.

