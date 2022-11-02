Pro und Contra: Ermittlungen gegen die ÖVP – Braucht Österreich jetzt Neuwahlen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 39: Pro und Contra: Ermittlungen gegen die ÖVP – Braucht Österreich jetzt Neuwahlen?
53 Min.Folge vom 02.11.2022
Korruptionsvorwürfe, gegenseitige Anschuldigungen und Untersuchungen halten die ÖVP fest im Griff. Müssen die Karten jetzt neu gemischt werden oder braucht das Land Stabilität mehr denn je? Pro und Contra Spezial verlegt die hitzige Debatte mit Christian Stocker (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ), Meri Disoski (Die Grünen), Dagmar Belakowitsch (FPÖ) und Nikolaus Scherak (NEOS) vom Nationalrat ins TV-Studio.
