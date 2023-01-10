Pro und Contra: Grüne Pisten und blockierte Straßen – Klima-Panik oder Weckruf?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 1: Pro und Contra: Grüne Pisten und blockierte Straßen – Klima-Panik oder Weckruf?
52 Min.Folge vom 10.01.2023
Klimaaktivist:innen setzen auch 2023 auf radikalen Protest gegen eine zu lasche Umweltpolitik. Doch ist diese Art der Empörung notwendig oder fahrlässig? Darüber diskutieren in einem kontroversen Pro und Contra Klima-Spezial der frühere Minister Rudolf Anschober (Die Grünen), die Politiker Christian Stocker (ÖVP) und Udo Guggenbichler (FPÖ) mit Martha Krumpeck (Letzte Generation Österreich) und dem Klimapolitik-Experten Reinhard Steurer.
