Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Wegen Personalmangels geschlossen: Haben wir das Arbeiten verlernt?

PULS 4Staffel 5Folge 2vom 17.01.2023
Pro und Contra: Wegen Personalmangels geschlossen: Haben wir das Arbeiten verlernt?

Pro und Contra: Wegen Personalmangels geschlossen: Haben wir das Arbeiten verlernt?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 2: Pro und Contra: Wegen Personalmangels geschlossen: Haben wir das Arbeiten verlernt?

51 Min.Folge vom 17.01.2023

Über die Lage auf dem Arbeitsmarkt diskutierten Claudia Plakolm (ÖVP), Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, Josef Muchitsch (SPÖ), Bundesvorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz und Nationalratsabgeordneter, Monika Köppl-Turyna vom Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria, der Gastronom Gert Kunze und die Veranstalterin und Marketingexpertin Frederika Ferková.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen