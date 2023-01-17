Pro und Contra: Wegen Personalmangels geschlossen: Haben wir das Arbeiten verlernt?Jetzt kostenlos streamen
Über die Lage auf dem Arbeitsmarkt diskutierten Claudia Plakolm (ÖVP), Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, Josef Muchitsch (SPÖ), Bundesvorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz und Nationalratsabgeordneter, Monika Köppl-Turyna vom Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria, der Gastronom Gert Kunze und die Veranstalterin und Marketingexpertin Frederika Ferková.
