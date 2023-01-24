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Pro und Contra

Pro und Contra: Harte Strafe oder Therapie - Wie verhindern wir einen zweiten Fall Teichtmeister?

PULS 4Staffel 5Folge 3vom 24.01.2023
Pro und Contra: Harte Strafe oder Therapie - Wie verhindern wir einen zweiten Fall Teichtmeister?

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Folge 3: Pro und Contra: Harte Strafe oder Therapie - Wie verhindern wir einen zweiten Fall Teichtmeister?

52 Min.Folge vom 24.01.2023

Wie können Minderjährige besser geschützt werden? Sind Strafen oder Therapien das richtige Mittel im Umgang mit den Täter:innen? Und wer muss im Fall Teichtmeister die Verantwortung übernehmen? Darüber diskutieren Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler (Grüne), Schauspielerin und Theaterregisseurin Antje Hochholdinger, Werner Herbert, Vorsitzender der freiheitlichen Polizeigewerkschaft AUF, Kulturjournalistin und Autorin Andrea Schurian und Psychologe und Klinischer Sexologe Wolfgang Kostenwein.

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