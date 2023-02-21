Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Mit Waffen oder Diplomatie zum ukrainischen Frieden?

PULS 4Staffel 5Folge 7vom 21.02.2023
53 Min.Folge vom 21.02.2023

Zwischen Russland und der Ukraine sind die Fronten verhärtet. Und die EU setzt statt diplomatischer Initiativen auf Waffenlieferungen. Doch rückt ein Kriegsende damit in weite Ferne? Darüber diskutieren in Pro und Contra Othmar Karas, Andreas Mailath-Pokorny, Velina Tchakarova, Veit Dengler, Franz Alt und Vasyl Khymynets.

