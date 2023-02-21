Pro und Contra: Mit Waffen oder Diplomatie zum ukrainischen Frieden? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 7: Pro und Contra: Mit Waffen oder Diplomatie zum ukrainischen Frieden?
53 Min.Folge vom 21.02.2023
Zwischen Russland und der Ukraine sind die Fronten verhärtet. Und die EU setzt statt diplomatischer Initiativen auf Waffenlieferungen. Doch rückt ein Kriegsende damit in weite Ferne? Darüber diskutieren in Pro und Contra Othmar Karas, Andreas Mailath-Pokorny, Velina Tchakarova, Veit Dengler, Franz Alt und Vasyl Khymynets.
