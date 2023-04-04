Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Wer profitiert von den mächtigen Netzwerken?

PULS 4Staffel 5Folge 14vom 04.04.2023
53 Min.Folge vom 04.04.2023

Jetzt stehen Medien im Visier der WKStA. Es soll dabei um Inserate, politische Verflechtungen und das Stiftungsrecht gehen. Doch gibt es diese Verhaberung zwischen Medien und Politik? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine informierte Runde, bestehend aus Eva Hieblinger-Schütz, Christian Nusser, Martin Kreutner und Florian Skrabal.

