Pro und Contra: Wer profitiert von den mächtigen Netzwerken? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 14: Pro und Contra: Wer profitiert von den mächtigen Netzwerken?
53 Min.Folge vom 04.04.2023
Jetzt stehen Medien im Visier der WKStA. Es soll dabei um Inserate, politische Verflechtungen und das Stiftungsrecht gehen. Doch gibt es diese Verhaberung zwischen Medien und Politik? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine informierte Runde, bestehend aus Eva Hieblinger-Schütz, Christian Nusser, Martin Kreutner und Florian Skrabal.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4