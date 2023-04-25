Pro und Contra: Linke und rechte Wahlgewinner – Schafft sich die Mitte ab?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 17: Pro und Contra: Linke und rechte Wahlgewinner – Schafft sich die Mitte ab?
52 Min.Folge vom 25.04.2023
Die politische Landschaft in Österreich verändert sich. Bei den letzten Wahlen hat sich gezeigt, dass die Mitte ihre uneingeschränkte Mehrheit und Bedeutung verliert. Können nur Extrempositionen die Bevölkerung erreichen und ist der politische Konsens passé? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine informierte Runde, bestehend aus Gregor Schütze, Christina Aumayr-Hajek, Josef Kalina, Christoph Pöchinger und Kay-Michael Dankl.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4