Pro und Contra: Linke und rechte Wahlgewinner – Schafft sich die Mitte ab?

PULS 4Staffel 5Folge 17vom 25.04.2023
52 Min.Folge vom 25.04.2023

Die politische Landschaft in Österreich verändert sich. Bei den letzten Wahlen hat sich gezeigt, dass die Mitte ihre uneingeschränkte Mehrheit und Bedeutung verliert. Können nur Extrempositionen die Bevölkerung erreichen und ist der politische Konsens passé? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine informierte Runde, bestehend aus Gregor Schütze, Christina Aumayr-Hajek, Josef Kalina, Christoph Pöchinger und Kay-Michael Dankl.

