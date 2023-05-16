Pro und Contra: Innovation oder Verbote – Wie retten wir den Planeten? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 20: Pro und Contra: Innovation oder Verbote – Wie retten wir den Planeten?
54 Min.Folge vom 16.05.2023
Darüber sprechen bei Gundula Geiginger Leonore Gewessler (Klimaschutzministerin), Georg Knill (Präsident Industriellenvereinigung Österreich), Wolfgang Anzengruber (früher Vorstandsvorsitzender Verbund, Vertreter CEOs for Future), Caroline Bosbach (Bundesvorsitzende Junger Wirtschaftsrat, CDU) Barbara Schmidt (Generalsekretärin Oesterreichs Energie), Marina Hagen-Canaval (Klimaaktivistin, Letzte Generation Österreich).
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Genre:Talk
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