Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Innovation oder Verbote – Wie retten wir den Planeten?

PULS 4Staffel 5Folge 20vom 16.05.2023
Pro und Contra: Innovation oder Verbote – Wie retten wir den Planeten?

Pro und Contra: Innovation oder Verbote – Wie retten wir den Planeten? Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 20: Pro und Contra: Innovation oder Verbote – Wie retten wir den Planeten?

54 Min.Folge vom 16.05.2023

Darüber sprechen bei Gundula Geiginger Leonore Gewessler (Klimaschutzministerin), Georg Knill (Präsident Industriellenvereinigung Österreich), Wolfgang Anzengruber (früher Vorstandsvorsitzender Verbund, Vertreter CEOs for Future), Caroline Bosbach (Bundesvorsitzende Junger Wirtschaftsrat, CDU) Barbara Schmidt (Generalsekretärin Oesterreichs Energie), Marina Hagen-Canaval (Klimaaktivistin, Letzte Generation Österreich).

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen