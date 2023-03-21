Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Rechtsruck in (Nieder)Österreich - Wählerwille oder Tabubruch?

PULS 4Staffel 5Folge 11vom 21.03.2023
52 Min.Folge vom 21.03.2023

In Niederösterreich steht die erste schwarz-blaue Landesregierung vor der Angelobung. Ein Pakt, der nicht nur die Gemüter des politischen Mitbewerbs erhitzt, sondern in ganz Österreich für Aufregung sorgt. War das Abkommen tatsächlich alternativlos und stehen auch im Bund die Zeichen auf Schwarz-Blau? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine spannende Runde mit Dominik Wlazny, Andrea Kdolsky, Christiane Teschl-Hofmeister, Andreas Rabl und Gernot Bauer.

