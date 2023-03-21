Pro und Contra: Rechtsruck in (Nieder)Österreich - Wählerwille oder Tabubruch? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 11: Pro und Contra: Rechtsruck in (Nieder)Österreich - Wählerwille oder Tabubruch?
52 Min.Folge vom 21.03.2023
In Niederösterreich steht die erste schwarz-blaue Landesregierung vor der Angelobung. Ein Pakt, der nicht nur die Gemüter des politischen Mitbewerbs erhitzt, sondern in ganz Österreich für Aufregung sorgt. War das Abkommen tatsächlich alternativlos und stehen auch im Bund die Zeichen auf Schwarz-Blau? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine spannende Runde mit Dominik Wlazny, Andrea Kdolsky, Christiane Teschl-Hofmeister, Andreas Rabl und Gernot Bauer.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4