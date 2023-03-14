Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Rote Schicksalstage – Schafft sich die Sozialdemokratie selbst ab?

PULS 4Staffel 5Folge 10vom 14.03.2023
51 Min.Folge vom 14.03.2023

Die SPÖ stellt die Weichen, um die Führungsfrage rechtzeitig vor der nächsten Nationalratswahl zu klären. Doch ist eine Abstimmung über die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner der richtige Weg, um die Partei auf Erfolgskurs zu bringen? Darüber diskutiert in Pro und Contra Werner Gruber, Anneliese Rohrer, Roman Gregory sowie Michael Lindner und Paul Stich.

