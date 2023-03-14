Pro und Contra: Rote Schicksalstage – Schafft sich die Sozialdemokratie selbst ab?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 10: Pro und Contra: Rote Schicksalstage – Schafft sich die Sozialdemokratie selbst ab?
51 Min.Folge vom 14.03.2023
Die SPÖ stellt die Weichen, um die Führungsfrage rechtzeitig vor der nächsten Nationalratswahl zu klären. Doch ist eine Abstimmung über die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner der richtige Weg, um die Partei auf Erfolgskurs zu bringen? Darüber diskutiert in Pro und Contra Werner Gruber, Anneliese Rohrer, Roman Gregory sowie Michael Lindner und Paul Stich.
