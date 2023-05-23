Pro und Contra: SPÖ-Führungsstreit ohne Ende - Neuer Kurs oder alte Gräben? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 21: Pro und Contra: SPÖ-Führungsstreit ohne Ende - Neuer Kurs oder alte Gräben?
19 Min.Folge vom 23.05.2023
Die Mitgliederbefragung in der SPÖ ist abgeschlossen, doch der Streit darüber, wer künftig an der Spitze der Partei stehen sollte, ist noch lange nicht vorbei. Wann enden die internen Unstimmigkeiten und wie gut ist die Sozialdemokratie auf die nächsten Wahlen vorbereitet? Das diskutiert bei Pro und Contra eine informierte Runde mit Robert Menasse, Astrid Eisenkopf, Hans Mahr und Gernot Bauer.
