Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: SPÖ-Führungsstreit ohne Ende - Neuer Kurs oder alte Gräben?

PULS 4Staffel 5Folge 21vom 23.05.2023
Pro und Contra: SPÖ-Führungsstreit ohne Ende - Neuer Kurs oder alte Gräben?

Pro und Contra: SPÖ-Führungsstreit ohne Ende - Neuer Kurs oder alte Gräben? Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 21: Pro und Contra: SPÖ-Führungsstreit ohne Ende - Neuer Kurs oder alte Gräben?

19 Min.Folge vom 23.05.2023

Die Mitgliederbefragung in der SPÖ ist abgeschlossen, doch der Streit darüber, wer künftig an der Spitze der Partei stehen sollte, ist noch lange nicht vorbei. Wann enden die internen Unstimmigkeiten und wie gut ist die Sozialdemokratie auf die nächsten Wahlen vorbereitet? Das diskutiert bei Pro und Contra eine informierte Runde mit Robert Menasse, Astrid Eisenkopf, Hans Mahr und Gernot Bauer.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen