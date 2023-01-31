Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Wahlkampf-Hit Zuwanderung – Hat die FPÖ die besseren Rezepte?

PULS 4Staffel 5Folge 4vom 31.01.2023
Pro und Contra: Wahlkampf-Hit Zuwanderung – Hat die FPÖ die besseren Rezepte?

52 Min.Folge vom 31.01.2023

Die FPÖ lässt Ibiza & Co endgültig hinter sich. Denn wie sich bei der niederösterreichischen Landtagswahl gezeigt hat, zieht der harte Asyl-Kurs der Partei bei den Wähler:innen. In Pro und Contra diskutiert ein spannendes Podium mit Ewa Ernst-Dziedzic (Die Grünen), Gottfried Waldhäusl (FPÖ), Menschenrechtsaktivist Kid Pex, Soziologe Bernhard Heinzlmaier und Jurist Ralph Janik.

