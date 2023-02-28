Pro und Contra: Covid-Regeln auf dem Prüfstand – Hat die Politik versagt?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 8: Pro und Contra: Covid-Regeln auf dem Prüfstand – Hat die Politik versagt?
51 Min.Folge vom 28.02.2023
Für große Teile der Bevölkerung gehört Corona der Vergangenheit an und auch die Politik will in den Normalzustand zurückkehren. Doch welche Covid-Regeln waren unnötig? Und wiederholen die Verantwortlichen gerade die Fehler der Vorjahre? Darüber diskutieren in Pro und Contra Dorothee von Laer und Hendrik Streeck, außerdem Ralph Schallmeiner, Gerhard Kaniak, Franz Allerberger, Norbert Nowotny und Eva Spreitzhofer.
