Österreich in der Teuerungsfalle – Wer muss die Preise senken?
Pro und Contra
Folge 19: Österreich in der Teuerungsfalle – Wer muss die Preise senken?
52 Min.Folge vom 09.05.2023
Die Bundesregierung will Lebensmittel wieder leistbar machen. Wie genau, bleibt aber auch nach dem ersten großen Gipfel unklar. Die Zeit drängt, bei immer mehr Menschen reicht das Geld nicht mehr bis zum Monatsende. Was hindert die schwarz-grüne Koalition daran, rasch zu handeln? Darüber diskutiert in Pro und Contra ein hochkarätiges Podium mit Christian Stocker, Jörg Leichtfried, Anna Schiff und Rainer Will.
