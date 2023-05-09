Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Österreich in der Teuerungsfalle – Wer muss die Preise senken?

PULS 4Staffel 5Folge 19vom 09.05.2023
Österreich in der Teuerungsfalle – Wer muss die Preise senken?

Österreich in der Teuerungsfalle – Wer muss die Preise senken?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 19: Österreich in der Teuerungsfalle – Wer muss die Preise senken?

52 Min.Folge vom 09.05.2023

Die Bundesregierung will Lebensmittel wieder leistbar machen. Wie genau, bleibt aber auch nach dem ersten großen Gipfel unklar. Die Zeit drängt, bei immer mehr Menschen reicht das Geld nicht mehr bis zum Monatsende. Was hindert die schwarz-grüne Koalition daran, rasch zu handeln? Darüber diskutiert in Pro und Contra ein hochkarätiges Podium mit Christian Stocker, Jörg Leichtfried, Anna Schiff und Rainer Will.

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen