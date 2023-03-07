Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Vom Frauenwahlrecht zum Gendersternchen - Ist der Feminismus noch am richtigen Weg?

PULS 4Staffel 5Folge 9vom 07.03.2023
51 Min.Folge vom 07.03.2023

Moderner Feminismus tritt nicht nur für gleiche Bezahlung und mehr Kinderbetreuung ein, sondern auch für die Rechte des dritten Geschlechts. Doch ist die Kategorie "Frau" damit ein Auslaufmodell und das Patriachat bereits überwunden? Darüber diskutieren in Pro und Contra Elfriede Hammerl, Asma Aiad, Lena Jäger, Birgit Kelle und Steffi Stankovic.

