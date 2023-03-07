Pro und Contra: Vom Frauenwahlrecht zum Gendersternchen - Ist der Feminismus noch am richtigen Weg?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 9: Pro und Contra: Vom Frauenwahlrecht zum Gendersternchen - Ist der Feminismus noch am richtigen Weg?
51 Min.Folge vom 07.03.2023
Moderner Feminismus tritt nicht nur für gleiche Bezahlung und mehr Kinderbetreuung ein, sondern auch für die Rechte des dritten Geschlechts. Doch ist die Kategorie "Frau" damit ein Auslaufmodell und das Patriachat bereits überwunden? Darüber diskutieren in Pro und Contra Elfriede Hammerl, Asma Aiad, Lena Jäger, Birgit Kelle und Steffi Stankovic.
