Folge 15: Pro und Contra Spezial: Die Kontroverse am Wirtshaustisch – Sollen wir auf Fleisch verzichten?
83 Min.Folge vom 11.04.2023
Werden wir in Zukunft alle vegan leben oder bleibt uns das Fleischessen erhalten? Ein emotionales Pro und Contra Spezial aus einem Wiener Wirtshaus mit Haubenkoch Max Stiegl, Influencer Hank Ge, Schweinebörsen-Chef Johann Schlederer, Bauernbund-Direktor David Süß, Rewe-Nachhaltigkeitsexpertin Tanja Dietrich-Hübner und VGT-Sprecher David Richter.
