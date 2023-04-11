Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial: Die Kontroverse am Wirtshaustisch – Sollen wir auf Fleisch verzichten?

PULS 4Staffel 5Folge 15vom 11.04.2023
Folge 15: Pro und Contra Spezial: Die Kontroverse am Wirtshaustisch – Sollen wir auf Fleisch verzichten?

83 Min.Folge vom 11.04.2023

Werden wir in Zukunft alle vegan leben oder bleibt uns das Fleischessen erhalten? Ein emotionales Pro und Contra Spezial aus einem Wiener Wirtshaus mit Haubenkoch Max Stiegl, Influencer Hank Ge, Schweinebörsen-Chef Johann Schlederer, Bauernbund-Direktor David Süß, Rewe-Nachhaltigkeitsexpertin Tanja Dietrich-Hübner und VGT-Sprecher David Richter.

PULS 4
