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Pro und Contra

Pro und Contra vom 18.04.2023

PULS 4Staffel 5Folge 16vom 18.04.2023
Pro und Contra vom 18.04.2023

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Pro und Contra

Folge 16: Pro und Contra vom 18.04.2023

52 Min.Folge vom 18.04.2023

Die Abschiebung einer in einem Mangelberuf tätigen Inderin in Oberösterreich lässt die Wogen hochgehen. Ist das bloß die regelkonforme Umsetzung geltenden Rechts oder doch fahrlässiger Verzicht auf dringend benötigte Arbeitskräfte? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine spannende Runde mit Ewa Ernst-Dziedzic, Karlheinz Kopf, Dagmar Belakowitsch, Sepp Schellhorn und Judith Kohlenberger.

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