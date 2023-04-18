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Pro und Contra
Folge 16: Pro und Contra vom 18.04.2023
52 Min.Folge vom 18.04.2023
Die Abschiebung einer in einem Mangelberuf tätigen Inderin in Oberösterreich lässt die Wogen hochgehen. Ist das bloß die regelkonforme Umsetzung geltenden Rechts oder doch fahrlässiger Verzicht auf dringend benötigte Arbeitskräfte? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine spannende Runde mit Ewa Ernst-Dziedzic, Karlheinz Kopf, Dagmar Belakowitsch, Sepp Schellhorn und Judith Kohlenberger.
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