Pro und Contra: Geht dieser Klima-Aktivismus zu weit?

PULS 4Staffel 5Folge 13vom 28.03.2023
32 Min.Folge vom 28.03.2023

Die internationale Gas-Konferenz sorgt in Wien für weitreichende Klima-Proteste. Am Montag war es unweit vom Tagungsort zu einem umstrittenen Polizeieinsatz gekommen, auch heute gehen die Proteste weiter. Geht dieser Klima-Aktivismus zu weit oder macht die Politik nach wie vor zu wenig im Kampf gegen den Klimawandel? Zu Gast sind Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland und ÖVP-Staatssekretärin Claudia Plakolm.

