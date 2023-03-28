Pro und Contra: Geht dieser Klima-Aktivismus zu weit? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 13: Pro und Contra: Geht dieser Klima-Aktivismus zu weit?
32 Min.Folge vom 28.03.2023
Die internationale Gas-Konferenz sorgt in Wien für weitreichende Klima-Proteste. Am Montag war es unweit vom Tagungsort zu einem umstrittenen Polizeieinsatz gekommen, auch heute gehen die Proteste weiter. Geht dieser Klima-Aktivismus zu weit oder macht die Politik nach wie vor zu wenig im Kampf gegen den Klimawandel? Zu Gast sind Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland und ÖVP-Staatssekretärin Claudia Plakolm.
