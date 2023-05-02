Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Weniger Arbeit, mehr Lohn – Hält unsere Wirtschaft das aus?

PULS 4Staffel 5Folge 18vom 02.05.2023
51 Min.Folge vom 02.05.2023

Schon lange wurde nicht mehr so intensiv über 4-Tage-Woche, Mindestlohn und Vermögenssteuer diskutiert. Doch von Unternehmensseite gibt es massive Vorbehalte. Also Tagträumerei oder Notwendigkeit? Bei Pro und Contra diskutiert das eine spannende Runde mit Ferdinand Lacina, Anna Svec, Franz Schellhorn und Thomas Salzer.

