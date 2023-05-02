Pro und Contra: Weniger Arbeit, mehr Lohn – Hält unsere Wirtschaft das aus?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 18: Pro und Contra: Weniger Arbeit, mehr Lohn – Hält unsere Wirtschaft das aus?
51 Min.Folge vom 02.05.2023
Schon lange wurde nicht mehr so intensiv über 4-Tage-Woche, Mindestlohn und Vermögenssteuer diskutiert. Doch von Unternehmensseite gibt es massive Vorbehalte. Also Tagträumerei oder Notwendigkeit? Bei Pro und Contra diskutiert das eine spannende Runde mit Ferdinand Lacina, Anna Svec, Franz Schellhorn und Thomas Salzer.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4