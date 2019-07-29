Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Folge 1

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 29.07.2019
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 1: Folge 1

44 Min.Folge vom 29.07.2019Ab 12

Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein ist mit Ehemann Peter nach Mallorca ausgewandert. In ihrer Finca fühlen sich die zwei schon richtig wohl, bis Iris plötzlich Geister sieht. Bert und Ginger Wollersheim wollen unbedingt Kinder, doch bisher hat es nicht geklappt. Ein Test soll Gewissheit bringen: Macht Berts Sperma etwa schlapp? Joey Heindle lebt sehr zurück gezogen und sucht nach Klarheit. Freund Corey macht sich Sorgen und meldet ihn bei einer Kontaktseite im Internet an. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen