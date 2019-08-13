Promis Privat
Folge 12: Stoeckel 3
44 Min.Folge vom 13.08.2019Ab 12
Designer Julian F.M. Stoeckel möchte mit seinem Schatzi Marcell zusammenziehen. Doch die Mietpreise sind explodiert und Julians Ansprüche auch. - Sänger Alphonso Williams kann sein Glück kaum fassen: Er reist mit Familie zu einem Vorsingen nach Las Vegas. - Was machen eigentlich die Familien unserer Promi Big Brother Kandidaten so allein zuhause? Birgit und Stephan Bossard feiern bald ihren 25. Hochzeitstag. Stephan plant eine romantische Überraschung. Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1