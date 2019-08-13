Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 12vom 13.08.2019
44 Min.Folge vom 13.08.2019Ab 12

Designer Julian F.M. Stoeckel möchte mit seinem Schatzi Marcell zusammenziehen. Doch die Mietpreise sind explodiert und Julians Ansprüche auch. - Sänger Alphonso Williams kann sein Glück kaum fassen: Er reist mit Familie zu einem Vorsingen nach Las Vegas. - Was machen eigentlich die Familien unserer Promi Big Brother Kandidaten so allein zuhause? Birgit und Stephan Bossard feiern bald ihren 25. Hochzeitstag. Stephan plant eine romantische Überraschung. Rechte: Sat.1

