Folge 3: Folge 3
44 Min.Folge vom 31.07.2019Ab 12
Eine Entrümpelungsexpertin besucht die Wollersheims. Ginger fühlt sich zwischen Berts altem Krempel unwohl, doch der Ex-Puffbesitzer will sich nicht von alten Erinnerungen trennen. Designer Julian Stöckel soll mit 32 Jahren endlich seinen Führerschein machen. Cathy Lugner hat eine schlimme Krankheit überwunden. Nun will sie alles tun, um gesund zu bleiben. Iris Klein hat endlich einen neuen Job: eine viel zu große Beachbar. Rechte: Sat.3
