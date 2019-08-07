Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Kleins 6

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 07.08.2019
Kleins 6

Kleins 6Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 8: Kleins 6

44 Min.Folge vom 07.08.2019Ab 12

Joey Heindle und Ramona sind in ihrem neuen Zuhause angekommen. Heute geht's zur Hundepension. - Bert und Ginger Wollersheim misten aus. Doch Bert kann sich nur schwer von seinem alten Krempel trennen. - Und: Markus Becker will von seinen 130 Kilo runter. Doch beim Joggen macht er nach wenigen Metern schlapp. - Iris und Peter Klein haben für Dauersingle Tochter Jenny ein Blind Date organsiert. Ob sie sich in einen der Männer verliebt? Rechte: Sat.8

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen