Promis Privat
Folge 8: Kleins 6
44 Min.Folge vom 07.08.2019Ab 12
Joey Heindle und Ramona sind in ihrem neuen Zuhause angekommen. Heute geht's zur Hundepension. - Bert und Ginger Wollersheim misten aus. Doch Bert kann sich nur schwer von seinem alten Krempel trennen. - Und: Markus Becker will von seinen 130 Kilo runter. Doch beim Joggen macht er nach wenigen Metern schlapp. - Iris und Peter Klein haben für Dauersingle Tochter Jenny ein Blind Date organsiert. Ob sie sich in einen der Männer verliebt? Rechte: Sat.8
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1