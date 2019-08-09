Promis Privat
Folge 10: Kleins 8
44 Min.Folge vom 09.08.2019Ab 12
Zu Besuch beim Millionärspaar Stephan und Birgit Bosshard in der Schweiz: Die beiden planen ihre erste eigene Modenschau und das ist gar nicht so leicht. - Sänger Alphonso Williams will nach einer schweren Nierenerkrankung zurück auf die Bühne. Für seine Fans organisiert er eine Release Party. - Iris und Peter Klein geben Vollgas für die Eröffnung ihrer Beach-Bar. - Und: Melli Müller reist mit Mike und Mia zu einem Auftritt. Bleibt da noch Zeit für die Familie? Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1