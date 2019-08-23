Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fella 2

SAT.1Staffel 2Folge 20vom 23.08.2019
Folge 20: Fella 2

44 Min.Folge vom 23.08.2019Ab 12

Auswanderer Iris und Peter Klein haben große Pläne auf Mallorca. Und nach einigen Pleiten und Pannen macht Peter eine faszinierende Entdeckung. Reality-TV Star Xenia von Sachsen möchte als DJane durchstarten. Die alleinerziehende Mutter eines vierjährigen Sohnes hat dabei alle Hände voll zu tun! Bei den Fellas hängt der Haussegen schief: Bei der Renovierung ihres Hauses gerät das TV-Paar geschmacklich heftig aneinander.

SAT.1
