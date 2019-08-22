Promis Privat
Folge 19: Fella 1
44 Min.Folge vom 22.08.2019Ab 12
Bei Reality-TV Paar Matthias und Hubert Fella steht alles auf Neuanfang - allerdings mit Problemen: Huberts Mutter hat ihr Vermögen ihrem Schwiegersohn Matthias vererbt - nicht ihrem verhassten Sohn Hubert. Cathy Lugner zieht mit Tochter Leonie nach Berlin, doch Leonie vermisst ihr altes Leben in Düsseldorf. Bei den Promi Big Brothers gestaltet sich alles sehr spannend! Iris und Peter Klein geben nach ihrer Beach-Bar-Pleite nicht auf; sie haben schon neue Pläne. Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1