Promis Privat
Folge 15: Klein 10
44 Min.Folge vom 16.08.2019Ab 12
Designer Harald Glööckler besucht heute ein großes Event. Dafür braucht er ein ganz besonders extravagantes Styling. - Im Promi Big Brother Haus wirds turbulent. - Cathy Lugner versucht Tochter Leonie von Berlin zu überzeugen: Erst als die zwei einen Pferdestall besuchen, hört der Teenager auf, zu meckern. - Und: Iris Klein ist fix und fertig. Nach dem Beach-Bar-Aus wird sie im Netz mit Hasskommentaren überschüttet. Rechte: Sat.1
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1