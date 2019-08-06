Promis Privat
Folge 7: Heindle 3
44 Min.Folge vom 06.08.2019Ab 12
Schlagersänger Markus Becker hat 50 Kilo zugenommen. Seine Frau Kirstin ist entsetzt und reagiert sofort: mit einem Low Carb Kochkurs. - Auch Bert bekommt heute einen Crashkurs von Ginger. Allerdings zum Thema Sparen. - Und: Umzugsprobleme bei Joey Heindle. Wird Joeys Hausrat doch noch in den viel zu kleinen Transporter passen? - Filiz Koc hat heute die große Aussprache mit Papa Savac. Es dauert nicht lange und die ersten Tränen fließen. Rechte: Sat.7
