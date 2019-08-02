Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 5vom 02.08.2019
44 Min.Folge vom 02.08.2019Ab 12

Jenny Frankhauser ist zu Besuch auf Mallorca. Zusammen mit Mama Iris' und Peters Hilfe wollen beide Frauen ein paar Kilo abspecken. Cathy Lugner will sich nach ihrer Krankheit gesund ernähren. Die Beckers sind auf Küchensuche, doch kurz vor dem Ziel geht alles schief und Kirstin ist nur noch den Tränen nahe. Joey und seine neue Freundin Ramona sind im Liebesglück. Der Umzug steht kurz bevor. Rechte: Sat.5

