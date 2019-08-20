Promis Privat
Folge 17: Lugner 4
44 Min.Folge vom 20.08.2019Ab 12
Designer Julian F.M. Stoeckel will mit seiner großen Liebe Marcell und seinen besten Freunden eine Mehrgenerationen- WG gründen. Doch die Suche nach einer Villa ist schwerer als gedacht! Unsere Big Brother Promis wachsen heute über sich hinaus! Cathy Lugner ist mit Leonie auf der Fashion Week in Berlin. Doch schon beim Aufhübschen im Hotel gibt's zwischen den beiden Stress. Bei den Beckers gibt es auch Ärger. Während Kirstin die alte Küche ausräumt, steht Markus nur faul rum. Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1