Promis Privat
Folge 14: Glööckler 1
44 Min.Folge vom 15.08.2019Ab 12
Harald Glööckler lebt zurückgezogen mit Partner Dieter im Chateau Pompöös. Heute kommt der Hausfriseur. Eine Anprobe von neuen Haarteilen steht auf dem Tagesprogramm. - Cathy Lugner plant einen Umzug mit Tochter Leonie nach Berlin. Doch Leonie protestiert heftig gegen Mamas Pläne. - Bei den Family and Friends unserer Big Brother Promis geht's gefühlsmäßig rauf und runter! - Iris und Peter sind am Boden zerstört. Vier Tage nach der Eröffnung steht die Beach Bar vor dem Aus! Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1