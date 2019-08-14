Promis Privat
Folge 13: Stoeckel 4
44 Min.Folge vom 14.08.2019Ab 12
Sänger Alphonso Williams ist mit seiner Familie in Las Vegas. Heute muss er bei dem großen Produzenten John Stuart vorsingen. - Während unsere Promis im Big Brother Haus Spaß haben, sitzen die Angehörigen allein Zuhause. Stephan und Birgit Bosshard sind mit einem Luxus-Wohnmobil auf Überraschungsmission. - Und Julian F.M. Stoeckel hat eine Idee: Vielleicht wird sein Traum von einer Villa mit den besten Freunden als WG endlich war. Rechte: Sat.1
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Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Sat.1 & © Season 3-5: SAT.1