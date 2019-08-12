Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Melli Müller 3

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 12.08.2019
Melli Müller 3

Melli Müller 3Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 11: Melli Müller 3

44 Min.Folge vom 12.08.2019Ab 12

Sänger Alphonso Williams meldet sich nach schwerer Nierenerkrankung zurück. Seine Kondition ist im Keller. Mit Hilfe eines Tanztrainers will er wieder bühnenfit werden. - Und was machen eigentlich die Familien unserer Promi Big Brother Kandidaten? - Melli Müller ist endlich schwanger und happy. Doch beim Fotoshooting gerät die Sängerin mit Mann und Manager Mike aneinander. - Birgit und Stephan Bossard arbeiten hart aber heute ist auch mal Zeit für eine Luxusshopping-Tour. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen