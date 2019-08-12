Promis Privat
Folge 11: Melli Müller 3
44 Min.Folge vom 12.08.2019Ab 12
Sänger Alphonso Williams meldet sich nach schwerer Nierenerkrankung zurück. Seine Kondition ist im Keller. Mit Hilfe eines Tanztrainers will er wieder bühnenfit werden. - Und was machen eigentlich die Familien unserer Promi Big Brother Kandidaten? - Melli Müller ist endlich schwanger und happy. Doch beim Fotoshooting gerät die Sängerin mit Mann und Manager Mike aneinander. - Birgit und Stephan Bossard arbeiten hart aber heute ist auch mal Zeit für eine Luxusshopping-Tour. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1