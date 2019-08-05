Promis Privat
Folge 6: Heindle 2
44 Min.Folge vom 05.08.2019Ab 12
Joey Heindle will zu seiner neuen Liebe Ramona in die Schweiz ziehen. Doch es gibt ein Problem: Dobermann-Hündin Jersey steht in der Schweiz auf der Rasseliste. - Und: Ginger Wollersheim bereitet sich für ihren ersten Gesangsauftritt vor. Ihre Nerven liegen blank. - Aufregung bei den Beckers. Hündin Emily wird operiert. - Und: Filiz Koc steht die große Aussprache mit Vater Savac bevor. Wird sie endlich erfahren, warum er nicht zu ihrer Hochzeit kam? Rechte: Sat.6
Promis Privat
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1