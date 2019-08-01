Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Iris und Peter casten den spanischen Sebastian

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 01.08.2019
Iris und Peter casten den spanischen Sebastian

Iris und Peter casten den spanischen SebastianJetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 4: Iris und Peter casten den spanischen Sebastian

44 Min.Folge vom 01.08.2019Ab 12

Cathy Lugner und Tochter Leonie besuchen einen Kochkurs. Doch die beiden geraten kurzerhand aneinander. Die Kleins suchen auf Mallorca für Tochter Jenny Frankhauser einen Mann. Diese ahnt nicht, dass ihre Mama ein regelrechtes Männercasting veranstaltet. Die Nerven liegen blank: Julian Stöckel hat seine erste Fahrstunde. Kirstin Becker braucht eine neue Küche. Doch Ehemann und Schlagersänger Markus ist nicht begeistert. Rechte: Sat.4

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen