SAT.1Staffel 2Folge 9vom 08.08.2019
Folge 9: Kleins 7

43 Min.Folge vom 08.08.2019Ab 12

Bert und Ginger Wollersheim haben ausgemistet. Heute wollen sie Berts Krempel auf dem Flohmarkt zu Geld machen. - Jenny Frankhauser trifft ihr Blind Date Nr. 2 - organisiert von Mama Iris Klein. Ob beim spanischen Sebastian der Funke überspringt? - Und: Joey Heindle sucht einen Hundesitter. Dazu veranstaltet der Sänger ein lustiges Hundesitter-Casting. - Melli Müller möchte wieder Mama werden. Doch bisher hat es nicht geklappt. Kann ihre Frauenärztin feststellen, woran es liegt? Rechte: Sat.1

