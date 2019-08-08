Promis Privat
Folge 9: Kleins 7
43 Min.Folge vom 08.08.2019Ab 12
Bert und Ginger Wollersheim haben ausgemistet. Heute wollen sie Berts Krempel auf dem Flohmarkt zu Geld machen. - Jenny Frankhauser trifft ihr Blind Date Nr. 2 - organisiert von Mama Iris Klein. Ob beim spanischen Sebastian der Funke überspringt? - Und: Joey Heindle sucht einen Hundesitter. Dazu veranstaltet der Sänger ein lustiges Hundesitter-Casting. - Melli Müller möchte wieder Mama werden. Doch bisher hat es nicht geklappt. Kann ihre Frauenärztin feststellen, woran es liegt? Rechte: Sat.1
Promis Privat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1