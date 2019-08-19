Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promis Privat

Glööckler 3

SAT.1Staffel 2Folge 16vom 19.08.2019
Glööckler 3

Glööckler 3Jetzt kostenlos streamen

Promis Privat

Folge 16: Glööckler 3

44 Min.Folge vom 19.08.2019Ab 12

Model Cathy Lugner will mit Tochter Leonie nach Berlin ziehen. Bei einem Wochenendtrip möchte sie ihrer elfjährigen Tochter die Stadt zeigen. Doch Leo hat null Bock auf Berlin! Auch Designer Harald Glööckler ist heute in der Hauptstadt. Er ist zu einem Mode-Event geladen. Schlagersänger Markus Becker schenkt Frau Kirstin endlich eine neue Küche. Doch um den Traum wahr werden zu lassen, muss eine Wand raus. Und unsere Promi Big Brother Promis kommen langsam an ihre Grenzen! Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Promis Privat
SAT.1
Promis Privat

Promis Privat

Alle 4 Staffeln und Folgen