Folge 16: Glööckler 3
44 Min.Folge vom 19.08.2019Ab 12
Model Cathy Lugner will mit Tochter Leonie nach Berlin ziehen. Bei einem Wochenendtrip möchte sie ihrer elfjährigen Tochter die Stadt zeigen. Doch Leo hat null Bock auf Berlin! Auch Designer Harald Glööckler ist heute in der Hauptstadt. Er ist zu einem Mode-Event geladen. Schlagersänger Markus Becker schenkt Frau Kirstin endlich eine neue Küche. Doch um den Traum wahr werden zu lassen, muss eine Wand raus. Und unsere Promi Big Brother Promis kommen langsam an ihre Grenzen! Rechte: Sat.1
Promis Privat
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© SAT.1